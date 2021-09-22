Памфилова сообщила, что в будущем ДЭГ будет проводиться только на федеральной платформе

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в будущем дистанционное электронное голосование будет проводиться только на федеральной платформе. Москве придется подчиняться общим правилам. По словам Памфиловой, столица настаивала на дополнительных опциях, и ЦИК дал ей такую возможность, однако это усложнило программу.

По данным ЦИКа, в других регионах нет ни одного замечания или жалобы на электронное голосование.

Глава московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов отметил в эфире «Эха», что в Центризбиркоме недовольны медленным подсчетом голосов в электронном формате.

Задержку подсчета электронного голосования Венедиктов объяснил тем, что в Москве у избирателей была возможность переголосовать.



Коммунисты оспорят в суде результаты электронного голосования в Москве, — сообщил в эфире «Эха» первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.

Рашкин отметил также, что электронное голосование не поддается независимому контролю и его использование — это тупиковый путь. Между тем, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что электронное голосование могут ввести по всей стране на выборах президента в 2024 году.



В Москве не будет пересчета голосов избирателей, которые воспользовались электронным голосованием. Такое решение может принять только суд, — сообщил зам.пред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Ранее о пересчете сообщил глава московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Впрочем, он оговорился, что пересчет не будет иметь юридической силы.