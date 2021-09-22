Политологи обратились с открытым письмом к главе ЦИК не мешать анализировать российские выборы

Политологи обратились с открытым письмом к главе ЦИК Элле Памфиловой не мешать им анализу результатов российских выборов.

Один из подписавших обращение, политолог Александр Кынев считает, что новшества на сайте ЦИК серьезно осложняют работу исследователей и отбрасывают страну назад. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«ЦИК внезапно, без объяснения причин, изменил размещение данных протоколов по итогам выборов в системе интернет — теперь их невозможно скопировать, теперь это система, при которой часть цифр изменяется буквами. За всю историю ЦИК такого не было никогда, ЦИК сделал невозможным цитирование данных протоколов путем копирования этих данных простым способом. Теперь любой эксперт должен эти данные сначала распечатать, а потом их заново вбивать», — сказал политолог.

А.Кынев считает, что никакого здравого смысла в этом нет. «Нам предлагают жить в 19 веке, когда не было интернета, и мы вынуждены были из бумажных источников куда-то все это переносить», — отметил он.

ЦИК таким образом, по словам Кынева, реализует принцип ограниченной открытости.