На Украине совершено покушение на ближайшего соратника президента Владимира Зеленского

Машину Сергея Шефира утром под Киевом обстреляли неизвестные. Нападавших ищут. Силовики уже выдвигают первые версии преступления. Не исключается участие иностранных спецслужб.

Автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира этим утром двигался из коттеджного поселка «Жемчужина Италии», где ранее жил Владимир Зеленский, а сейчас продолжают жить сотрудники созданной им творческой студии «Квартал 95». В Ауди Шефира стреляли во время движения. Огонь вели из автомата. В иномарку, которая не была бронированной, выпустили 18 пуль, говорят в прокуратуре.

По словам коллег, Шефир сам часто водит машину, но сегодня за рулем был шофер. Он продолжил движение и доехал до ближайшей стоянки, несмотря на ранения. У него прострелена нога. Операцию уже сделали. Здоровью водителя ничего не угрожает.

Сам Шефир не пострадал. Уже днем он появился на пресс-конференции, где глава Национальной полиции Игорь Клименко перечислил версии нападения.

Глава МВД подчеркнул, что злоумышленники хотели не просто запугать, а именно убить помощника президента. Шефиру между тем пришлось опровергать версии покушения, связанные с конфликтами в Офисе Зеленского.

На месте происшествия работают силовики. Под издания «Украинская правда», объявлена спецоперация «Сирена» для поиска преступников.

В украинской полиции затрудняются сказать, сколько участвовало в покушении.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно возвращается в Киев из Нью-Йорка, где он участвует в Генассамблее ООН. Зеленский заявил, что покушение на Шефира не повлияет на политику, которую проводит его команда.

В правящей партии «Слуга народа» считают, что за покушением может стоять Россия. Об этом заявил глава партийной фракции в Верховной Раде Давид Арахамия.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицает причастность России к покушению.

Украинский политолог Тарас Березовец в интервью «Эху» назвал странными обстоятельства покушения, а также рассказал о разногласиях внутри команды Зеленского – между первым помощником Сергеем Шефиром и главой президентской канцелярии Андреем Ермаком.

Березовец добавил, что покушение на Шефира может стать поводом для усиления давления на оппонентов Зеленского.