Министерство сельского хозяйства России отрицает дефицит пшеницы твердых сортов

В ведомстве сказали ТАСС, что в прошлом году было собрано 740 тысяч тонн зерна, что достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны. Ранее на нехватку сырья пожаловались макаронные фабрики и предупредили, что цены на их продукцию могут вырасти.