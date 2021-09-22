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17:32, 22 сентября 2021

Министерство сельского хозяйства России отрицает дефицит пшеницы твердых сортов

В ведомстве сказали ТАСС, что в прошлом году было собрано 740 тысяч тонн зерна, что достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны. Ранее на нехватку сырья пожаловались макаронные фабрики и предупредили, что цены на их продукцию могут вырасти.


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