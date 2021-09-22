Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП на Садовом кольце

Прокуратура требовала его отменить как чрезмерно мягкий. В результате столкновения пяти машин в апреле этого года серьезные травмы получила сотрудница Госдумы Мария Артемова. По данным следствия, ДТП спровоцировал Эдвард Бил, который выехал на большой скорости на встречную полосу. Ему назначили два года ограничения свободы.