Бывший член московской ОНК Александр Ионов требует признать интернет-издание The Bell иностранным агентом

Ионов уже подал обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить источники финансирования The Bell. Он утверждает, что есть основания полагать, что ряд компаний США спонсирует основателя проекта Елизавету Осетинскую, приводит слова Ионова агентство ТАСС. В частности, бывший член столичной ОНК уверен, что во время поездки в университет Беркли в январе 2018 года Осетинская встретилась с людьми, предположительно работающими в ЦРУ, после этого ежегодно она получает свыше 130 тысяч долларов только от одной из организаций.

Это уже не первое обращение в Генеральную прокуратуру от Александра Ионова. Весной этого года бывший член ОНК написал жалобу также в Роскомнадзор, по итогам которой интернет-издание «Медуза» было признано властями иноагентом. Чуть позже после обращения в прокуратуру иноагентом признали и интернет-издание «Важные истории»

Интернет-издание The Bell было основано в 2017 году. На сайте проекта говорится, что это медиа об экономике, финансах, технологиях, бизнесе и образовании.

Из-за жалобы Александра Ионова в список так называемых «нежелательных организаций» попал американский частный университет свободных искусств и наук Бард-колледж.

Совет Федерации по итогам выборов проведет мониторинг применения закона об иностранных агентах. Сенаторы готовы внести в него изменения или уточнения, — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она подчеркнула, что речи об отмене закона не идет.