Российский МИД возмутился отказом США в выдаче визы депутату Госдумы Леониду Слуцкому

Глава думского комитета по международным делам собирался участвовать в Генассамблее ООН. В министерстве иностранных дел заявили, что отказ в визе не останется без должной реакции, — передает ТАСС. Слуцкий сообщил, что из всей российской делегации только он не получил визу. С 2014 года депутат находится под санкциями США.

Ранее Леонида Слуцкого трое журналисток обвинили в сексуальных домогательствах. Думская комиссия по этике не нашла нарушений.