Альфа-банк сообщил о заключении мирового соглашения с Генпрокуратурой по миллиардам бывшего министра Михаила Абызова

Согласно договоренности, кредитная организация передала денежную сумму на благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения. Сколько именно пожертвовал банк – не уточняется. Как передает ТАСС, стороны отказались от дальнейшего оспаривания действий друг друга по этому делу.

Ранее Генпрокуратура направила иск к Альфа-банку о взыскании почти 8 миллиардов рублей. По версии следствия, это деньги коррупционного происхождения, которые разместил в банке бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов.