ТАСС: Под Красноярском задержан студент техникума, который готовил убийство однокурсников

Изъяты патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство и несколько ножей, — сообщает источник агентства. По его сведениям, в учебном заведении произошел конфликт, и задержанный решил отомстить троим обидчикам.

Тем временем, количество пострадавших в результате недавней стрельбы в пермском университете выросло до 43 человек. Это сообщила региональный министр здравоохранения Анастасия Крутень.

Еще семеро пострадавших были доставлены на лечение в Москву. Погибли шесть человек, стрельбу открыл в понедельник 18-летний первокурсник. Он был ранен и задержан.

