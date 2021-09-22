Американский конгрессмен сообщил об одобрении санкций по списку Навального профильным комитетом Палаты представителей

Американский конгрессмен сообщил об одобрении санкций по списку Алексея Навального профильным комитетом Палаты представителей. Соратники политика составили документ в начале года и включили туда 35 россиян, которых они обвинили в нарушении прав человека и коррупции.

Документ, о котором идет речь, в парламент внесли представители обеих партий – Демократической и Республиканской. Технически речь идет о поправках к оборонному бюджету США, пишет в своем твиттере конгрессмен и советник Хельсинской комиссии Штатов Пол Массаро – такая же схема была использована при введении санкций против участников проекта газопровода «Северный поток — 2». Если документ будет одобрен Конгрессом, то окончательное решение по так называемому «списку Навального» должны будут принять в администрации президента США Джо Байдена: на это у Белого дома будет полгода. Правда, законопроект не обязывает Вашингтон принимать санкции.

В перечне, который был составлен соратниками Навального, указаны имена крупных бизнесменов, медиаменеджеров и высокопоставленных чиновников. Так, оппозиционеры просили ввести санкции против предпринимателей Романа Абрамовича и Олега Дерипаски, главы «Роснефти» Игоря Сечина, а также руководителей Следственного комитета и ФСБ. Кроме того, соратники Навального указали в своем списке главу ВТБ Андрея Костина, главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста.

В марте этого года Евросоюз и США ввели санкции против нескольких российских чиновников из-за заключения Алексея Навального под стражу. Сам политик призывал вводить индивидуальные санкции против бизнесменов из числа окружения российского президента Владимира Путина.