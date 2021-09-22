Главный тренер ФК «Ротор» Дмитрий Хохлов подал иск к Facebook из-за блокировки постов с упоминанием его фамилии

Главный тренер футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов подал иск к Facebook из-за блокировки постов с упоминанием его фамилии. Он сказал изданию «Октагон», что по этой причине ни он сам, ни его друзья не могут нормально использовать Facebook и принадлежащий той же компании Instagram. Он требует компенсации в 150 млн рублей.

Иск подан в Солнцевский район Москвы, заседание назначено на 5 октября. Facebook блокирует пользователей за упоминание тренера Хохлова из-за сходства его фамилии с пренебрежительным прозвищем украинцев.