МЧС продолжит поиски пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 и ночью

Как передает ТАСС со ссылкой на ведомство, поисковая группа увеличена. По словам источника агентства, возраст самолета, который сегодня исчез с экранов радаров, составляет 42 года. На его борту было шесть членов экипажа. Самолет принадлежит компании «Летные проверки и системы». По одной из версий, Ан-26 мог столкнуться с сопкой.