МЧС продолжит поиски пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 и ночью

Как передает ТАСС со ссылкой на ведомство, поисковая группа увеличена. По словам источника агентства, возраст самолета, который сегодня исчез с экранов радаров, составляет 42 года. На его борту было шесть членов экипажа. Самолет принадлежит компании «Летные проверки и системы». По одной из версий, Ан-26 мог столкнуться с сопкой.
2021-09-22T16:31:57+03:00
2021-09-22T16:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 22 сентября 2021
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