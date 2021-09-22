Политологи обратились с открытым письмом к главе ЦИК Элле Памфиловой не мешать им исследовать российские выборы

Они озабочены тем, что на сайте Центризбиркома нельзя получить данные для анализа, потому что их защитили от копирования. В обращении говорится, что это не только серьезный удар по политологической науке, но и может трактоваться мировой научной общественностью исключительно как стремление скрыть следы фальсификаций недавних выборов.

Открытое письмо опубликовано на сайте «Новой газеты». Среди его подписавших – политологи Аббас Галлямов, Владимир Гельман, Григорий Голосов, Александр Кынев, Екатерина Шульман, а также электоральный аналитик Сергей Шпилькин.