Петербургский горизбирком утвердил итоги выборов депутатов законодательного собрания города

Итоговое заседание длилось почти семь часов.

Три члена городской избирательной комиссии из одиннадцати отказались утвердить итоги выборов и заявили особое мнение. Это представители «Яблока», КПРФ и «Справедливой России». Однако большинство одобрило официальный результат, по которому «Единая Россия» получила в заксобрании 29 мест из пятидесяти. Это на семь мандатов меньше, чем партия власти имела в прошлом созыве. Представители оппозиции в горизбиркоме сообщали о многочисленных нарушениях. В частности, они упомянули так называемые «сейф-пакеты» с имитацией защитной ленты, которая позволяла их незаметно открывать и закрывать. В такие пакеты убирали бюллетени на ночь во многих участках Кировского и Центрального районов Петербурга.

Однако, к примеру, на рассказ о видео с провокацией главы одной из комиссий, председатель горизбиркома Наталья Чечина лишь пообещала, что официальное сообщение обязательно рассмотрят. А пока горизбирком отказывал в жалобах, у входа в здание собрались сторонники кандидата Ольги Галкиной. Она уверена, что после её победы на юге Петербурга протоколы комиссий массово переписали в пользу конкурента из ЛДПР, который на многих участках занял лишь четвёртое место. Галкину задержали, но вскоре отпустили без протокола.

По официальной позиции петербургского горизбиркома нарушения, которые регистрировали в ходе голосования, не исказили результаты выборов.