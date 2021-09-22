Москве, по словам главы Центризбиркома, придется отказаться от собственной системы электронного голосования

Дистанционное голосование на федеральной платформе, которое проводилось в ряде регионов, прошло, по мнению Эллы Памфиловой, без нареканий. Результаты волеизъявления там сомнений не вызывают. Чего, судя по всему, нельзя сказать об итогах голосования в столице.

Памфилова напомнила, что Москва настаивала на целом ряде опций, в том числе возможности переголосовать, и ЦИК пошел на уступки. Но в конечном счете, это привело к усложнению программы. Избирком ждет разъяснений от городских властей. Но впредь, Москве придется подчиниться общим правилам и голосовать на федеральной платформе, сказала Памфилова в интервью «Коммерсант FM».

Глава Центризбиркома также назвала экспромтом решение провести аудит итогов онлайн-голосования в Москве. Об этом ранее заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

В Кремле ранее сказали, что проверка электронных голосов в Москве повысит доверие к выборам.