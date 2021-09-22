Бывший член московской ОНК Ионов просит Генпрокуратуру проверить финансирование The Bell и объявить его иноагентом

Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов направил обращение в Генпрокуратуру. Он просит проверить финансирование издания The Bell и объявить его иностранным агентом. Об этом он сам рассказал в интервью ТАСС.

Издание основано в 2017 году Елизаветой Осетинской – бывшим шеф-редактором РБК, бывшим главным редактором «Ведомостей» и российского журнала «Форбс».

После доносов Ионова власти объявили иностранными агентами издание «Медуза» и «Важные истории», а американский Бард-колледж признан нежелательной организацией.