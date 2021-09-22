В Мельбурне полиция применила резиновые пули для разгона митингующих против жестких антиковидных ограничений и обязательной вакцинации. Протесты продолжаются пятый день. По данным местных СМИ, арестованы несколько человек. В Австралии с начала пандемии выявлено 88 с половиной тысяч заболевших, умерли больше тысячи человек.
2021-09-22T15:32:11+03:00
2021-09-22T15:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 22 сентября 2021
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