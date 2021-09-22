В Мельбурне полиция применила резиновые пули для разгона митингующих против жестких антиковидных ограничений и обязательной вакцинации. Протесты продолжаются пятый день. По данным местных СМИ, арестованы несколько человек. В Австралии с начала пандемии выявлено 88 с половиной тысяч заболевших, умерли больше тысячи человек.