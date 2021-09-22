«Медуза»: Власти Москвы готовятся к четвертой волне коронавируса

При необходимости, мэрия готова снова ввести ограничения — перевести компании на удаленную работу и вернуться к использованию QR-кодов для посетителей кафе и кинотеатров, — утверждает источник издания «Медуза». Российские власти считают это СМИ иностранным агентом.

Вице-мэр Анастасия Ракова ранее сообщила, что рост заболеваемости за неделю увеличился на 24%, а число госпитализаций – на 15%. В мэрии это связывают с началом учебного года и возвращением людей из отпусков.