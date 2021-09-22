Режиссер Андрей Звягинцев выведен из искусственной комы после перенесенного коронавируса

Его состояние удовлетворительное, — рассказал РЕН ТВ друг режиссера, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков. Звягинцев находится на лечении в Германии, здесь же он будет проходить реабилитацию.
2021-09-22T15:30:51+03:00
2021-09-22T15:34:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 22 сентября 2021
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