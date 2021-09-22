Возможность переголосования на московской платформе ДЭГ влечет за собой замедление в подсчете результатов – Венедиктов

Возможность переголосования в московской системе дистанционного электронного голосования влечет за собой замедление в подсчете результатов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«ЦИК, власть, не довольны московской платформой. Мне говорят: «Смотрите, как быстро Ярославль, Севастополь провел подсчет, а вы затянули до 4 утра». В электронном голосовании в шести регионах «Единая Россия» получила 54 процента голосов. Москва замедлилась – 44 процента. КПРФ в электронном голосовании в шести регионах получила 11,5 процента голосов, Москва дала коммунистам 15,5 процентов голосов. Вам скорость или точность? Видимо, скорость, потому что Элла Александровна [Памфилова] нам тут говорит про то, что будет все только на федеральной платформе. Столице придется подчиняться общим правилам. С московским сепаратизмом будет покончено», — сказал он.

А.Венедиктов отметил, что это связь не была четко донесена до избирателей.

«Мы, конечно, нечетко объяснили, что выбирать между голосованием и замедлением подсчета нужно. Сейчас коммунисты говорят: «Давайте отменять переголосование». Давайте, отменяйте решение, все будет быстренько, чистенько, моментально вылетит как из трубы, только люди не смогут уклониться от давления. Я противник этого, я буду этому сопротивляться, но это влечет за собой замедление», — сказал он.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в будущем дистанционное электронное голосование будет применяться только на федеральной платформе, столице придется подчиняться общим правилам.