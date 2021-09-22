Петербургский фигурант дела «Сети» Виктор Филинков получил новый срок карцера в колонии

Это уже шестой раз с момента прибытия в исправительное учреждение.

Виктор Филинков из почти двух двух месяцев в колонии лишь четверо суток провёл на правах обычного заключённого. В эти дни он даже успел поработать в швейном цехе. Всё остальное время Филинкова держали в одиночной камере карантина и штрафного изолятора. В этих помещениях холодно, однако брать личные вещи нельзя, сообщила защитник осуждённого.

Кроме того, Филинкова поставили на учёт как сторонника экстремистской идеологии и склонного к террористическим преступлениям. Напомню, по версии следствия, Филинков был одним из участников запрещённой и признанной террористической организации «Сеть». Суд приговорил его к семи годам заключения.

Сам Филинков в ходе заседаний так и не признал вину. Его защита приводила в суде доводы о том, что обвинение сфабриковали сотрудники петербургского ФСБ, а показания получили с помощью пыток.

Ранее родственники другого фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина сообщили, что потеряли с ним связь, а служба исполнения наказаний даёт противоречивые данные о том, где он находится.