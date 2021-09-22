Сотрудники Google критикуют действия руководства компании, которая приняла решение удалить приложение «Навальный»

По данным агентства Bloomberg, сотрудники Google на внутренних форумах и в чатах резко критикуют действия руководства компании, которая приняла решение удалить приложение «Навальный» из сервиса Google Play. Это сделано по требованию российских властей. В приложении можно было посмотреть кандидатов «умного голосования» перед выборами в Госдуму.

Сотрудники Google отмечают, что компания, видимо, отказалась от своего кредо о приоритете пользователей – на одной из карикатур, размещенных на внутреннем форуме, надпись «Путин – пользователь номер один».