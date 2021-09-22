2021-09-22T14:34:19+03:00
2021-09-22T15:02:25+03:00
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По данным московских властей, рост заболеваемостью коронавирусной инфекцией за неделю составил 24%, количество госпитализаций увеличилось на 15%.
Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее данным, в Москве доминирует штамм дельта.
В мэрии подчеркивают, что в Москве развернуто достаточно коек для лечения пациентов с коронавирусом.
Ранее о росте госпитализаций в связи с коронавирусом сообщили власти Московской области.