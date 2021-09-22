По данным московских властей, рост заболеваемостью коронавирусной инфекцией за неделю составил 24%, количество госпитализаций увеличилось на 15%.

Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее данным, в Москве доминирует штамм дельта.

В мэрии подчеркивают, что в Москве развернуто достаточно коек для лечения пациентов с коронавирусом.

Ранее о росте госпитализаций в связи с коронавирусом сообщили власти Московской области.