Ученые в Ухани экспериментировали с заражением летучих мышей коронавирусом еще за полтора года до начала пандемии

Ученые китайского Института вирусологии в Ухани экспериментировали с заражением летучих мышей модифицированным коронавирусом еще за полтора года до начала пандемии, сообщает The Telegraph.

Документы, свидетельствующие о подаче китайскими учеными заявки на получение гранта, который позволил бы им осуществлять заражение особей популяции летучих мышей в китайской провинции Хубей, стали общественным достоянием благодаря публикации на сайте международной команды независимых исследователей DRASTIC, изучающей причины возникновения COVID-19, пишет британская газета. — Благодаря этому стало известно, что китайские вирусологи планировали свои исследования на летучих мышах, чтобы впоследствии разработать вакцину против вирусных заболеваний, передаваемых от них человеку. Для этого они попросили грант в 14 миллионов долларов у американского Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны. США отказались спонсировать данную программу, отмечает издание, поскольку посчитали ее слишком рискованной для местного населения провинции Хубей, где базируется Институт вирусологии. Заявка на грант указывает на то, что и сами китайские исследователи вируса опасались возможных последствий для жителей региона, в том числе и в связи с тем, что там принято употреблять летучих мышей в пищу.

Представитель Всемирной организации здравоохранения, который предпочел не называть своего имени, в интервью Телеграф заметил, что исследования китайских вирусологов также предполагали изучение потенциала так называемого Ближневосточного респираторного синдрома, воспаления дыхательных путей, приводящего к значительно большему проценту летальных исходов, чем коронавирус.

Материал подготовил корреспондент «Эхо Москвы» Ринат Валиулин.