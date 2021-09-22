Политолог Рогов выразил сомнение, что аудит электронного голосования в Москве повлияет на результаты выборов

Политолог Кирилл Рогов выразил сомнение, что аудит электронного голосования в Москве повлияет на результаты выборов. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я сомневаюсь в этом. Нужен доступ к процессу, нужна серьезная команда, которая будет анализировать. Управляют этим аудитом, скорее всего, те же люди, которые организовывали это. Если это даст дополнительную информацию по тем вопросам, которые всех интересуют, например, почему были ключи у ФСБ, действительно ли 300 тысяч голосов не включены в блокчейн, если будет профессиональный анализ, может быть, это продвинет нас куда-то. Нельзя доверяться тому, что будет аудит, кто его будет проводить – вот вопрос», — сказал он.

Ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Кирилл Рогов отмечал, что электронное голосование было сфальсифицировано, так как результаты практически всех одномандатных округов в Москве после него сильно изменились.

Общественный штаб поручил технической группе провести аудит электронного голосования в Москве. Техническая группа проведет аудит результатов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве к 27 сентября. «Поручаем технической группе сделать аудит . Второе предложение — выложить все графики и элементы по электронному голосованию в открытый доступ», — объявил Алексей Венедиктов на заседании общественного штаба. Он также попросил секретариат общественного штаба и коллег выложить всю информацию на сайт и в соцсетях. Ранее результаты электронного голосования в Москве вызвали бурный общественный резонанс, поскольку во многих округах они приносили победу провластным кандидатам, проигрывавшим в результате очного голосования на избирательных участках. Кроме того, наблюдатели обращали внимание на многочасовую задержку с публикацией результатов электронного голосования.