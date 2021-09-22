Покушение на помощника Зеленского – удар по репутации всей силовой вертикали Украины и лично президента — политолог

Покушение на помощника Зеленского – это удар по репутации всей силовой вертикали Украины и лично президента страны. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» украинский политолог Тарас Березовец.

«Это серьезное свидетельство некомпетентности украинских силовых структур. В первую очередь это касается новоназначенного министра внутренних дел Дениса Монастырского. Скорее всего, преступление вряд ли будет расследовано, вряд ли будут найдены истинные виновники. Это возвращает нас в 90-е годы: 25 лет в стране не было резонансных покушений. Это огромный удар по репутации всей силовой вертикали и лично президента, который ее контролирует согласно Конституции», — сказал он.

Т.Березовец отметил, что есть несколько версий о мотивах покушения на помощника президента Украины.

«Судя по фотографиям, которые предоставила национальная полиция, стрельба велась исключительно по капоту автомобиля, там нет ни одного выстрела по лобовому стеклу. Машина Шефира не была бронирована, что тоже очень странно. Сам Шефир не пострадал, его водитель в реанимации. Очень много вопросов, как к исполнению этого покушению, так и о заинтересованных в этом личностях. Все сейчас говорят о конфликте Ермака и Шефира, но этот конфликт не был скрытым, он был публичным. Другая версия, что это покушение может быть выгодно самому Шефиру, который таким образом пытается остаться в окружении Зеленского и характер этого покушения, очень странный, играет на эту версию. Третья версия, что это может быть сигналом непосредственно президенту Зеленскому, стреляли в очень близкого ему человека, с которым он связан вопросами бизнеса и личных отношений более двух десятков лет», — пояснил он.

Политолог также добавил, что Сергей Шефир обладает огромным влиянием в Украине.

«Это по сути один из трех самых влиятельных деятелей Украины, его влияние намного выше, чем премьер-министра, спикера Верховной Рады и большинства министров украинского правительства. <...> У Шефира был острый конфликт, о котором сообщали СМИ, с Андреем Ермаком, который сейчас активно борется за влияние в окружении Зеленского и активно зачищает всех людей, которые не принадлежат к его группе», — заключил он.

На Украине совершено покушение на советника президента страны Сергея Шефира. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского связали покушение на его первого помощника с политикой главы государства. Машина, в которой ехал Сергей Шефир, была обстреляна под Киевом, сам он не пострадал, однако в водителя попали три пули. Сейчас, по данным местной прессы, водитель в тяжелом состоянии в больнице. Охраны с ними, по данным правоохранительных органов, не было.

МВД Украины подтвердило, что автомобиль первого помощника президента страны Сергея Шефира был обстрелян под Киевом. В машину попало более 10 пуль, тяжелые ранения получил водитель. Как заявил глава пропрезиденсткой фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, С.Шефир, находится в состоянии шока, считает, что пытались стрелять в него. Сейчас он находится в безопасном месте. Д.Арахамия также добавил, что о покушении уведомили президента Украины Владимира Зеленского, который находится с визитом в США.