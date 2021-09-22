В России от COVID-19 второй день подряд умирает более 800 человек

Такие данные приводят в оперативном штабе.

От коронавируса с начала пандемии в стране скончались 200 с лишним тысяч заболевших. РБК в этой связи отмечает, что штаб, в отличие от Росстата, учитывает только те случаи, когда COVID-19 стал основной причиной смерти.

В столице за прошедшие сутки умерли еще 50 человек. Следом по числу погибших идет Петербург, где по-прежнему самая высокая смертность.

Число инфицированных увеличилось почти на 20 тысяч человек. Повышенные показатели сохраняются на протяжении недели. В Москве коронавирусом за сутки заразились меньше двух тысяч человек.

На лечении, по данным оперативного штаба, находятся более полумиллиона жителей страны.

В Роспотребнадзоре говорят, что интенсивный рост заболеваемости наблюдается почти в половине российских регионов.