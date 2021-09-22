Дмитрий Реут: Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчет невозможен

С таким заявлением выступил зам.пред Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. По его словам, по закону только суд вправе принять решение о повторном подсчете голосов.

Ранее на заседании штаба по наблюдению за выборами пересчет голосов упоминал его глава, Алексей Венедиктов. Однако затем оговорился, что имеется в виду аудит, или сверка, которая не будет иметь юридических последствий.

Политолог Кирилл Рогов выразил сомнение, что аудит электронного голосования в Москве повлияет на результаты выборов, так как неизвестно, кто будет его проводить. Об этом он рассказал в интервью «Эху Москвы».

Ранее Рогов отмечал, что электронное голосование было сфальсифицировано, так как результаты практически всех одномандатных округов в Москве после него сильно изменились.