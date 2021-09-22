Самолет АН-26 пропал с радаров в Хабаровском крае

На борту находятся шесть человек. Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на экстренные службы.

По данным «Интерфакс», это был технический полет, в ходе которого проверялись средства связи в 40 километрах от Хабаровска. Внезапно борт перестал выходить на связь и пропал.

В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пропавший самолет принадлежит компании «Летные проверки и системы»

В июле произошла катастрофа с самолетом АН-26 Б100. Он разбился при выполнении пассажирского рейса из Петропавловска-Камчаткого в Палану. При заходе на посадку самолет столкнулся с сопкой. Все 28 человек, находившихся на борту, погибли.

