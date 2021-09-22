В Евпатории полицейские задержали сразу 58 человек во время конфликта на автозаправочной станции

У многих из них изъято травматическое оружие различных марок, — говорится в сообщении пресс-службы Крымского МВД. Задержанные доставлены в ОВД для выяснения обстоятельств. О природе и ходе конфликта на АЗС ничего не сообщается.
2021-09-22T12:35:05+03:00
2021-09-22T12:38:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2907816-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3530206.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:35, 22 сентября 2021
Загрузка комментариев...