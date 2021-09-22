Сенатор Елена Мизулина предлагает передать МВД право изымать детей из семей.

Такая идея прописана в разработанной парламентарием концепции совершенствования семейного законодательства.

Подготовленная Мизулиной концепция – это пакет поправок к семейному кодексу, включающий 77 предложений. Как пишет газета «Коммерсантъ», в документе декларируется презумпция добросовестности родителей, а изъятие ребенка провозглашается крайней мерой. Полиции предлагается дать право заходить в семьи.

Представители МВД сначала должны проверить, существует ли опасность для несовершеннолетнего, и в зависимости от ситуации – забрать ребенка в безопасное место.

Степень угрозы и вину родителей уже позже будет устанавливать суд. Органы опеки смогут лишь сигнализировать силовикам о наличии угрозы. У МВД, по мнению Мизулиной, изъятие будет проходить более аккуратно.

Один из видов защиты ребенка – профилактический. Когда семья сама назначает опекуна-попечителя, например, из числа родственников, либо же родители соглашаются на передачу отпрыска в организацию социального обеспечения.

По словам Мизулиной, соответствующие законопроекты готовятся к внесению в парламент в осеннюю сессию.