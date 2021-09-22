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Эксклюзив Эха 11:58, 22 сентября 2021

Заявление Скотланд-Ярда о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей подтверждает данные расследования Bellingcat

Заявление Скотланд-Ярда о третьем подозреваемом в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии подтверждает данные расследования Bellingcat 2019 года. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев.

«Он [офицер ГРУ Денис Сергеев] был одним из координаторов этой операции, судя по биллингу его телефонов. Он прилетел в Лондон в тот же день, но другим рейсом – это обычная практика секретных ГРУшных операций, они пытаются прилетать разными рейсами. Но все-таки забыли использовать паспорта с разными сериями – это то, что их сдало. Он прилетел за несколько часов до них [Петрова и Боширова], заселился в отеле в Лондоне и там практически просидел все эти три дня, в течение которых была попытка отравить Скрипалей другими двумя его коллегами. Он все время был на телефонной связи с Москвой, с засекреченным номер, который мы потом смогли идентифицировать как принадлежащий его шефу, получал, видимо, оттуда инструкции и передавал их засекреченной связью своим коллегам в Солсбери. Мы по биллингу увидели, что он один раз покинул отель и встретился с этими двумя, Петровым и Бошировым. Британская полиция вчера дополнила эту картину и сказала, что реально было больше, скорее всего, две встречи. Практически вчерашнее объявление полиции просто подтвердило ту информацию, которую мы уже два года назад публиковали», — сказал он.

Х.Грозев отметил, что заявление Скотланд-Ярда будет иметь последствия для России в виде санкций.

«Сам факт, что они решили это сделать, означает, что доказательная база [достаточна] чтобы убедить суд. После того как суд докажет правоту прокурорского обвинения, это обязательно за собой повлечет дополнительные санкционные последствия, которые скорее всего будут не только на уровне Англии, на уровне их партнеров в Европе и в Америке. Следствие этих расследований, что они [участники отравления Скрипалей] не могут больше путешествовать по Европе и травить», — заключил он.

Британские власти официально выдвинули обвинения в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери еще одному россиянину. В связи с этим в МИД Великобритании был вызван российский посол. Россиянин Денис Сергеев стал третьим подозреваемым в дело об отравлении Скрипалей, которое случилось в 2018 году в британском Солсбери. Как пишет газета The Telegraph, по версии местных властей, он был вместе с Александром Петровым и Русланом Бошировым в течение нескольких дней, когда случилась попытка убийства. При этом, в статье говорится, что Денис Сергеев был не просто участником команды отравителей, а ее координатором. В Британию он прибыл под вымышленным именем Сергея Федотова. Британская ВВС называет Дениса Сергеева генерал-майором разведки, выпускником Российской военной дипломатической академии и влиятельным членом спецгруппы в главном разведывательном управлении, он объявлен в международный розыск.

Бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь Юлию попытались отравить в 2018 году. Медикам удалось их спасти, однако были и случайные пострадавшие, которые по стечению обстоятельств получили дозу яда «Новичок». Одна из них – гражданка Великобритании Дон Стержес – в результате отравления скончалась.


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