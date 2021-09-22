На Украине совершено покушение на советника президента страны Сергея Шефира

МВД Украины подтвердило, что автомобиль первого помощника президента страны Сергея Шефира был обстрелян под Киевом. В машину попало более 10 пуль, тяжелые ранения получил водитель. Сам Шефир не пострадал.

Как заявил глава пропрезиденсткой фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, Шефир, находится в состоянии шока, считает, что пытались стрелять в него.

Сейчас он находится в безопасном месте.

Арахамия также добавил, что о покушении уведомили президента Украины Владимира Зеленского, который находится с визитом в США.

В Офисе Зеленского покушение на его первого помощника назвали попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

Служба безопасности Украины подключилась к расследованию покушения на жизнь первого помощника президента страны Сергея Шефира, сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.