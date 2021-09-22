Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупреждает о глобальных последствиях COVID-19

По его мнению, тяжелее всего придется бедным странам.

Пленка: «В прошлом году я забил тревогу. В этом все должны проявить серьезное беспокойство. Мы идем в неправильном направлении во всех сферах. Совершенно неприемлемо, что в одних странах вакцинировано 80 процентов жителей, а в других только 2 процента. И несправедливо, что восстановление экономики проходит так неравномерно. Ковид еще больше увеличивает неравенство. Кроме того, происходит разделение между севером и югом. Мне кажется, что в дальнейшем это может повлиять и на климат.»

По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире коронавирусом заболели более 224 миллионов человек.