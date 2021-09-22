Британские эксперты обнаружили масштабную кибератаку на сотрудников госорганов из России и нескольких соседних стран

Речь, по данным газеты «Коммерсантъ», изучившей отчет компании Cyjax, идет о создании сайтов, которые имитируют вход в электронную почти для чиновников. Ссылки на эти страницы, как предполагается, передаются с помощью вредоносных рассылок. С помощью атаки хакеры, как считают эксперты, хотят собирать логины и пароли от почтовых ящиков госслужащих, чтобы потом отправлять через них вредоносные вложения партнерам тех или иных компаний.

Как утверждается, немедленной финансовой выгоды от такой атаки на сотрудников российских госорганов нет – а это, по мнению аналитиков, может означать, что за преступлением стоит некая группировка, подконтрольная тому или иному государству.

Впрочем, среди других предположений – что речь идет о банальной продаже логинов и паролей от почтовых ящиков в «теневом интернете». Атаке, по данным экспертов, подверглись, в частности, Российская академия наук и почтовый сервис Mail.ru, а также госструктуры в Азербайджане, Китае, Грузии, Турции, Туркменистане, Украине и ряде других стран.

В РАН информацию о возможной кибератаке пока не комментировали, а в Mail.ru утверждают, что своевременно реагируют на появление мошеннических писем.