Общественный штаб поручил технической группе провести аудит электронного голосования в Москве

Общественный штаб по наблюдению за выборами поручил технической группе провести аудит результатов электронного голосования в Москве. Правда, юридической силы эта процедура иметь не будет.

Речь будет идти о «сверке» голосов – так глава общественного штаба Алексей Венедиктов объяснил планы по повторному подсчету результатов дистанционного голосования. В ходе заседания штаба он предложил также выложить все графики по системе в открытый доступ и сохранить бумажные следы голосования – чтобы иметь возможность сделать ручной аудит. Тем самым, по словам Венедиктова, штаб по наблюдению за выборами хочет до понедельника исключить подозрения о том, что голоса на выборах в Госдуму были подсчитаны неверно. При этом аудита результатов электронного голосования в других регионах не будет.

Ранее ряд оппозиционных политиков и кандидатов в Госдуму выразили сомнения в том, что дистанционное голосование в Москве не было сфальсифицировано. В качестве одной из причин некоторые наблюдатели называли отсутствие доступа к системе по окончании голосования. Кроме того, результаты дистанционного голосования перевернули ситуацию в 8 одномандатных округах в Москве из 15. Там изначально лидировали оппозиционные кандидаты, поддержанные «Умным голосованием», но после учета электронных голосов провластные кандидаты выиграли во всех округах, причем зачастую – с большим отрывом от конкурентов.

В электронном голосовании в Москве, по официальным данным, приняли участие около 2 млн человек.

Техническая группа проведет аудит результатов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве к 27 сентября.

«Поручаем технической группе сделать аудит (голосов ДЭГ). (...) Второе предложение — выложить все графики и элементы по электронному голосованию в открытый доступ», — сказал Венедиктов на заседании общественного штаба.

Он также попросил секретариат общественного штаба и коллег выложить всю информацию на сайт и в соцсетях.

Ранее результаты электронного голосования в Москве вызвали бурный общественный резонанс, поскольку во многих округах они приносили победу провластным кандидатам, проигрывавшим в результате традиционного голосования.

Кроме того, наблюдатели обращали внимание на задержку с публикацией результатов электронного голосования.