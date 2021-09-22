КПРФ подаст иск по результатам электронного голосования в Москве – депутат Рашкин

КПРФ подаст иск по результатам электронного голосования в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Государственной Думы Валерий Рашкин.

«Мы уже подготовили иск по электронному голосованию, в пятницу коллективно его подадим. Фактуры – выше головы, нарушений даже тех технических регламентов, которые указаны в этом электронном голосовании. Люди массово звонят и говорят: «Давайте выходить на улицу. Не слышит нас власть. Не видит нас власть». Мы в субботу в 14 часов на Пушкинской площади проводим народный сход с депутатами Государственной Думу. Мы создаем Координационный центр кандидатов от всех партий, кто пострадал от электронного голосования – выиграла одна «Единая Россия». Мы встречаемся, чтобы выработать конкретные действия каждый партии борьбы с эти электронным злом. Потому что впереди еще выборы и эту норму надо убирать. Улица, суды, круглые столы будем проводить и в Государственной Думе. Консолидация против этого электронного голосования, его надо уничтожить», — сказал он.

В.Рашкин отметил, что электронное голосование не поддается независимому контролю.

«Сам по себе это тупиковый путь электронного голосования. Его невозможно пересчитать. Если бумажный вариант, какие-то нарушения есть – пожалуйста, собирается комиссия, собираются кандидаты, партии, движения. Когда 10 часов электронное голосование никуда ничего не вывешивалось, даже не программисту понятно, что идет химия», — заключил он.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов окончательно подтвердят в пятницу. Согласно предварительным результатам, впервые за 20 лет в нижнюю палату парламента проходят пять партий. «Единая Россия» набрала 49,82 процентов, КПРФ — 19 процентов, ЛДПР — 7,4 процентов, столько же «Справедливая Россия». Партия «Новые люди» — 5,3 процентов.