«Единая Россия», вновь, по данным газеты «Коммерсантъ», готова отдать половину комитетов другим партиям

«Единая Россия», которая вновь получает конституционное большинство в Думе, вновь, по данным газеты «Коммерсантъ», готова отдать половину комитетов другим партиям. По словам источников издания, распределение будет идти не по количеству мандатов, а как «реверанс» в сторону оппозиции.

Подход к распределению думских комитетов, как полагают собеседники газеты «Коммерсантъ», будет определен на встрече президента Владимира Путина с руководством парламентских партий. Она состоится до конца недели. Источники убеждены: если спикером Госдумы останется Вячеслав Володин, то и подход останется тем же. В прошлом созыве у «Единой России» было 13 комитетов из 26, хотя она имела более двух третей мест в нижней палате парламента.

По 5 комитетов получили тогда ЛДПР и КПРФ, а три комитета – «Справедливая Россия». Как именно распределятся комитеты в новом созыве, источники пока не предсказывают. Однако, по их словам, КПРФ намерена сохранить за собой все нынешние комитеты и получить еще несколько, поскольку ее фракция увеличится. В ЛДПР же надеются на комитеты по спорту, местному самоуправлению и по образованию, а «эсеры» — по ЖКХ и финансовому рынку. О том, какие комитеты могут достаться партии «Новые люди», также прошедшей в Думу, пока не говорится.

Согласно предварительному распределению мандатов, как говорят в Центризбиркоме, в новой Думе у «Единой России» будет 324 депутата, почти 60 – у КПРФ, еще свыше 20 – у «Справедливой России – За правду» и «ЛДПР», а 13 депутатов будет у «Новых людей».