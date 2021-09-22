Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете выросло до 43 человек

Сам стрелок находится в тяжелом состоянии.

На данный момент 12 человек находятся в трех стационарах Перми, сообщила министра здравоохранения края Анастасия Крутень. Остальные будут доставлены в Москву. По словам чиновницы, единственным тяжелым пациентом является стрелявший Тимур Бекмансуров. Накануне ему сделали операцию по ампутации ноги.

Между тем Следственный комитет намерен провести проверку действий одного из преподавателей. Доктор филологических наук Олег Сыромятников отказался останавливать лекцию, когда в ВУЗе началась стрельба. Хотя всем обучающимся и сотрудникам рекомендовали эвакуироваться, либо запереться в аудиториях. Позже все занятия были отменены. Сам Сыромятников утверждает, что сделал это для того, чтобы избежать паники.

ЧП произошло в минувший понедельник. 18-летний студент университета открыл стрельбу в здании одного из корпусов учебного заведения. В результате были убиты 6 человек. Региональные власти обещали выплатить по одному миллиону рублей семьям погибших. Самого же стрелка удалось задержать только после того, как один из силовиков ранил его в ходе ответного огня.

По факту трагедии заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более людей.