The Washington Post пишет, что хакеры из РФ взломали компьютерные системы американской компании NEW Cooperative

Газета The Washington Post пишет, что хакеры из России взломали компьютерные системы американской продовольственной компании NEW Cooperative.

По этой информации, злоумышленники требуют с нее почти 6 миллионов долларов, угрожая в противном случае раскрыть похищенные данные.

По данным издания, хакеры применили вируса-вымогатели и заблокировали компьютеры фирмы. Компании удалось восстановить часть систем и возобновить некоторые операции, однако в целях предосторожности компьютерные сети компании отключены.

По оценкам экспертов, атака на NEW Cooperative не должна значительным образом повлиять на рынки сельскохозяйственной продукции в США.