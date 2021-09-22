Искитимский районный суд оправдал местного жителя, которого обвиняли в распространении фейков о коронавирусе

Искитимский районный суд Новосибирской области оправдал местного жителя, которого обвиняли в распространении фейков о коронавирусе.

В июле в одной из местных групп был опубликован пост о том, как получить сертификат о вакцинации на госуслугах. Житель Искитима Александр Посных, по версии полиции, написал комментарий: «Зачем сертификат, если человек после нее труп». На него был составлен административный протокол.

Суд пришел к выводу, что это высказывание личное субъективное мнение гражданина, которое не образует состава административного правонарушения.