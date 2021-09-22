СК: В Москве задержан 16-летний подросток, который подозревается в убийстве своих родителей

По его данным, сегодня в квартире жилого дома на Полярной улице были обнаружены тела супружеской пары с множественными колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
2021-09-22T09:33:32+03:00
2021-09-22T10:24:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 22 сентября 2021
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