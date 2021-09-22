Адвокаты блогера Эдварда Била сегодня обжалуют приговор по делу о дорожной аварии в центре Москвы

Два года ограничения свободы и запрет определенных действий. По мнению защиты это приговор слишком жесткий, по мнению обвинения слишком мягкий. Но если адвокаты просят лишь частичного пересмотра решения суда — снятия с блогера ограничений на выход из дома по ночам, то прокуратура требует полностью отменить приговор и передать уголовное дело на новое рассмотрение.

Впереди у Эдварда Била еще как минимум два суда по искам пострадавших, которые остались недовольны размером денежной компенсации. Как утверждает источник агентства ТАСС, с большинством потерпевших блогер уже договорился, выплатив больше 11 миллионов рублей. Остальные жалобы должны рассмотреть в середине октября.

ДТП произошло в центре Москвы на Смоленской площади в апреле этого года. Машина Эдварда Била вылетела на встречную полосу – он не справился с управлением. Всего пострадало 5 автомобилей, но наиболее сильный удар принял на себя Фольксваген сотрудницы Госдумы. Она серьезно пострадала.