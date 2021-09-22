В нападении на депутата городского собрания Бориса Вишневского участвовал кандидат в ГД от «Партии пенсионеров»

Интернет-издание «Фонтанка.ру» пишет, что в нападении на депутата городского собрания Бориса Вишневского участвовал кандидат в Госдуму от российской «Партии пенсионеров» Максим Гоголин. Он представился журналистом и попросил депутата выйти на улицу, когда тот пришел подавать жалобы в территориальную избирательную комиссию.

Снаружи Вишневского поджидали пять человек, они толкнули его, отняли жалобы и сказали, что обратно его в здание не пустят. Вишневский узнал Гоголина среди нападавших по фотографии, — отмечает «Фонтанка.ру».

