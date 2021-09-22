Сегодня в столичном Арбитражном суде будет рассматриваться дело по иску Яндекса к антимонопольной службе России

Уже больше года компания Яндекс пытается доказать, что никак не влияет на результаты, которые выдает её поисковая система.

Дело в том, что с середины прошлого года несколько крупных интернет-площадок обращались в антимонопольную службу с требованием повлиять на поисковик Яндекса. Среди обратившихся – международная картографическая компания 2-ГИС, сервис по поиску недвижимости ЦИАН и онлайн кинотеатр ivi.

Они жаловались, что интернет-гигант предоставлял преимущество собственным сервисам при вбивании запроса в строку поиска. В феврале Антимонопольная служба обязала «Яндекс» исправить все нарушения, однако этого сделано не было. Интернет-компания ответственность не признала, поскольку не считает, что конкуренты понесли хоть какой-то ущерб. Летом она подала встречный иск к антимонопольной службе.

В случае проигрыша в сегодняшнем разбирательстве потенциальный штраф «Яндекса» по делу может составить 4,4 млрд руб.