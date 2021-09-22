В Петербурге сегодня открывается Конгресс Международной федерации хоккея, на котором изберут нового председателя

71-летний швейцарец Рене Фазель, который возглавляет федерацию с 1994-го, уходит в отставку. На его пост претендуют 5 кандидатов – представители Дании, Чехии, Германии, Франции и Белоруссии. По негласной традиции хоккейные «супердержавы» своих кандидатов не выдвигают.

Также на конгрессе представят логотип Чемпионата мира по хоккею 2023-го года в Петербурге, выполненный в стиле русского авангарда.