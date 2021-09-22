В Германии экологи потребовали через суд запретить BMW и Mercedes выпускать авто с двигателем внутреннего сгорания

В Германии экологи потребовали через суд запретить компаниям BMW и Mercedes выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Соответствующие иски были поданы в земельные суды Мюнхена и Штутгарта. По мнению подавших их организаций, продажа неэлектрических автомобилей в Германии должна прекратиться с 2030-го года. В компаниях подтверждают свою приверженность зеленой экономике, но не готовы к таким радикальным темпам.

Об отказе от машин с двигателями внутреннего сгорания в долгосрочной перспективе уже объявили Audi и Volkswagen.