Единая Россия победила на выборах в Госдуму по одномандатному округу на Сахалине за счет голосов из Латвии, пишет «Новая Газета».

Живущие за рубежом россияне могут проголосовать в посольствах, все страны прикреплены к определенным территориям внутри России. Как отмечает «Новая», при этом «даже объединением по климатическому признаку никто не заморачивался: например, в один округ (Нижегородский) попали Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо и Исландия».

На выборах этого года Латвия оказалась прикрепленной к Сахалину, причем с явкой, близкой к 100% и результатами выше 60% за кандидата от «Единой России» (на самом Сахалине он почти ни на одном участке не набрал более 30).