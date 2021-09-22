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07:33, 22 сентября 2021

Единая Россия победила на выборах в Госдуму по одномандатному округу на Сахалине за счет голосов из Латвии

Единая Россия победила на выборах в Госдуму по одномандатному округу на Сахалине за счет голосов из Латвии, пишет «Новая Газета».
Живущие за рубежом россияне могут проголосовать в посольствах, все страны прикреплены к определенным территориям внутри России. Как отмечает «Новая», при этом «даже объединением по климатическому признаку никто не заморачивался: например, в один округ (Нижегородский) попали Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо и Исландия».
На выборах этого года Латвия оказалась прикрепленной к Сахалину, причем с явкой, близкой к 100% и результатами выше 60% за кандидата от «Единой России» (на самом Сахалине он почти ни на одном участке не набрал более 30).


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