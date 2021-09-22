Компания Microsoft сегодня презентует свои новинки

Говоря об анонсе Microsoft ограничилась краткой формулировкой: речь пойдет об устройствах и Windows 11. Неофициальной информации, как всегда, чуть больше. По слухам, компания объявит об обновлениях линейки планшетов Surface, ноутбуков Surface Book и даже смартфона Surface Duo. Что касается последнего, то судя по утечкам, устройство получит камеру с тремя объективами — стандартным, длиннофокусным и сверхширокоугльным, а также будет поддерживать пятое поколение мобильной связи. Пока Microsoft показала лишь один планшет, да и то в профиль. Ожидается, что его в том числе используют для демонстрации особенностей новой операционной системы. Windows 11 должна выйти в свет уже 5 октября.

Само мероприятие пройдет в онлайн-режиме. Microsoft будет вести прямую трансляцию на своем сайте.