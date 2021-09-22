Ближайшее десятилетие определит будущее мира, заявил Джо Байден во время своего выступления на Генассамблее ООН

Ближайшее десятилетие определит будущее мира, заявил президент США Джо Байден во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке – первом в качестве президента.

Байден призвал не верить утверждениям о том, что эра демократии в мире подошла к концу.

Также американский лидер отметил, что на передовом крае борьбы демократии и авторитаризма сейчас находятся Белоруссия, Молдавия, Сирия, Куба и Венесуэла.